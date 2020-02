Rome-Bologne 2-3, Barrow show à l’Olimpico. Giallorossi termine en 10

ROME. Avancez le vendredi du 23e jour de Serie A, à l’Olimpico le Rome di Fonseca accueille le Bologne par Mihajlovic. Le rossoblu est revenu de deux victoires consécutives, contre SPAL et Brescia, tandis que les Giallorossi après le match amer au derby ont été emportés par Sassuolo.

LES CHOIX DES MISTERS

De 1 ‘Mkhitaryan revient, qui détecte le Pellegrini disqualifié, à gauche a préféré l’expérience de Perotti à la verve juvénile de Kluivert. Le Serbe Kolarov revient pour présider la voie défensive gaucher, les paires centrales ont confirmé à la fois en défense et au milieu de terrain. Le Japonais Tomiyasu à droite au milieu de terrain, Svanberg au lieu du Poli disqualifié. En attaque, en plus des Palacio et Orsolini hautement confirmés, l’ancien Atalanta Musa Barrow repart à partir de 1 ‘.

ORSOLINI LE DÉBLOQUE

Les hôtes sont à risque dès les premières minutes, à moins de 60 ”Pau Lopez est sauvé en premier en appuyant sur Orsolini puis anticipe Barrow servi de la tête par Danilo. Mieux le rossoblu dans les premières mesures, toujours Barrow insidieux à 5 ‘avec un tir puissant du bord qui se termine sur le côté. Les Roms peinent à approvisionner Edin Dzeko en attaque, à défendre Bologne avec ordre et à appuyer avec une grande efficacité. Orsolini médicamenteux dans les minutes suivantes, coupé sur le genou pour le jeune externe. Belle action personnelle de ce dernier à 15 ‘, double marche et service qui traverse toute la surface de réparation. Juste 60 “de passe et Barrow avec l’extérieur droit met une superbe balle dans la surface de réparation, Palacio n’y arrive pas mais la passe décisive est parfaite pour Orsolini qui devant Lopez avec son pied gauche n’a pas tort. Les Giallorossi répondent sur l’axe Perotti-Dzeko, une croix argentine mais Denswil est attentif et contraste avec le bombardier bosniaque. La Roma tente de conquérir des mètres du terrain, un filtre toxique de Kolarov qui ne trouve presque pas Under au deuxième poteau.

Ph Bologna, Orsolini Riccardo

ROME QUI FATIGUE, COMME ALORS PERLE DE BARROW

A 21 ‘, proche du doublé avec Svanberg, le milieu de terrain de Barrow passe de quelques pas haut, une déviation de Mancini qui avait donné la belle occasion au Suédois. La poussée de Bologne, qui revient des parties de Lopez avec une déviation de Barrow, qui se moque presque du gardien espagnol sur une passe décisive d’Orsolini depuis le corner, ne s’arrête pas. Renversé devant et, au moment peut-être le plus compliqué, les hommes de Fonseca reçoivent un cadeau de bonne fortune. De l’aile gauche, Kolarov et Denswil traversent le pâturage avec une déviation malheureuse, la moquerie Skorupski. Le tête-à-tête ne dure que 4 ′ puis c’est toujours le Barrow sauvage pour prendre la scène: en haut à gauche de la surface de réparation, l’attaquant de 21 ans reçoit le ballon, vise les défenseurs jaune et rouge, puis avec un bon tir à droite il le met traversée, un détour décisif de Santon qui ne laisse aucune issue à Lopez. Le nouvel avantage “étend” les Giallorossi, qui peinent à se rendre dangereux et à risquer dans les minutes qui suivent. Orsolini est d’abord anticipé par le gardien de but de Rome, puis sert une passe parfaite à Svanberg qui devant le numéro jaune et rouge envoie sur le côté. Dans la finale de la fraction les hôtes sont passés en revue, conclusions Dzeko et Santon qui ne créent pas de problèmes particuliers pour Skorupski. Dernières émotions de la première moitié de la marque rossoblu, d’abord Barrow puis Palacio touchent le plateau, la défense et les gants de Pau Lopez décisifs.

Ph Bologna, Orsolini

TRIS BARROW, PUIS CHOC ROME

Bologne démarre également fort en seconde période, anticipée deux fois par Palacio sur la plus belle, elle risque beaucoup la défense de Giallorossi qui ce soir apparaît décidément “légère” et donne beaucoup trop de liberté aux entreprenants rossoblu attaquants. A 51 ‘l’emblème du jeu de Rome: lancer de Svanberg à gauche, balle à Barrow qui s’enclenche vers la porte, la classe 98 avec un volant se libère avec une grande facilité de Mancini et avec la plaque de droite le trio tombe, attelle personnelle pour lui. Un Under coché sort, l’ancien Barcelona Carles Perez entre. À 58 ‘Kolarov scintillement, l’extérieur du Serbe trouve les gants de Skorupski. Ils passent à seulement 120 ”et c’est au tour de Perez, un tir soudain qui termine une fois de plus sa course dans les bras du gardien de rossoblu. Peu de temps après avoir manifesté à Rome pour une faute présumée sur Mkhitaryan, l’arbitre se rend au VAR et détecte un hors-jeu de Bruno Peres dans l’œuf de l’action. Ils poussent les hôtes, s’accrochent à la défense de Felsine, qui anticipe d’abord Dzeko puis claque un coup de Perotti.

Ph AS Roma, fans

LE MKHITARYAN RÉOUVRE MAIS CE N’EST PAS ASSEZ

Fonseca furieux sur le banc, ses erreurs dans certaines situations sont décidément inhabituelles et triviales, comme à 70 ‘lorsque Veretout au talon inutile donne presque une contre-attaque dangereuse aux adversaires. A 72 ‘les Giallorossi rouvrent le jeu: ballon pour Bruno Peres qui met une balle précise dans la surface pour la tête de Mkhitaryan, l’Arménien monte au ciel et le met à la croisée des chemins. Les changements ont sans aucun doute secoué une Rome qui semblait passive et apathique pendant de longues périodes. Dzeko et Smalling sont presque égaux, dans le premier cas, le ballon à l’extérieur du filet après un toucher de Tomiyasu puis au corner, l’ex-United United envoie légèrement sur le côté. Dzeko était dangereux à la 80e minute avec un bon jeu dans la zone et un coup de foudre qui a été rejeté par le gardien de but. Orsolini décisif à nouveau quelques instants plus tard, s’enfuit vers Cristante qui le met KO avec une mauvaise faute, direct rouge et jaune et rouge sur dix. Tous les schémas manquent, Rome tente d’égaliser en lançant l’attaque malgré l’infériorité numérique, Bologne n’en profite pas. En pleine récupération, il touche plusieurs fois l’équipe locale, la grande action de Dzeko qui saute trois adversaires mais retrouve Skorupski sur son chemin, le rossoblu numéro un se répète au tap-in du même attaquant jaune et rouge. Dans la dernière dernière chance de Bologne, Olsen gaspille une contre-attaque dangereuse puis le coup de sifflet final arrive. La Bologne conquiert Rome et grimpe à la sixième place, risque de perdre les Champions entraînent la formation de Fonseca.