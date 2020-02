Rome-Bologne 2-3. Spectacle de Barrow, felisinei d’Europe. Crise jaune et rouge

© photo par www.imagephotoagency.it

Bologne dégage Rome, voit l’Europe et sanctionne l’état de crise des Giallorossi. Le dernier exploit à l’Olimpico remonte à 2012, exactement le même résultat ce soir: 2-3. Hier, le protagoniste était Alberto Gilardino, qui est arrivé sous les deux tours en quête de relance après une saison de flop. Ce soir, l’homme du match est Musa Barrow, arrivé en janvier d’une promesse non tenue à Atalanta.

BARROW, FLÈCHE À GAUCHE – Le Gambien est déployé en tant que joueur attaquant au lieu de Samson, non disponible. Et là, sur l’aile, un coup gagnant se dévoile. Vous pouvez le deviner après 17 minutes: traverser de l’extérieur à droite vers le centre de la zone, Smalling échoue, Orsolini merci et deux pas devant Pau Lopez. Rome est sans Pellegrini, mais retrouve Mkhitaryan après un mois. Perotti est préféré à Kluivert, Under confirmé à droite en soutien à Dzeko. Le quatuor, cependant, est inoffensif et les seuls anneaux sont nés des raids sur la gauche de Kolarov. De l’un d’eux, à 22 ‘, Denswil, dans une tentative d’anticiper le turc, met le ballon au fond des filets: 1-1. Bologne qui ne se fâche pas, cinq minutes passent et cette fois Barrow le fait seul, il se concentre et donne des coups de pied, trouvant un détour décisif pour se moquer de Pau Lopez.

ROME, TARD RÉACTION – Rome qui est à la merci d’un adversaire qui contrôle le jeu, fait tourner le ballon et décide de la vitesse du match. Et les choses en seconde période ne changent pas, au contraire: Barrow se livre au slalom géant en vitesse, recommençant par la gauche et arrivant dans la zone après avoir semé la panique. Sa conclusion sur 51 ‘vaut 1-3. Les mouvements de Bruno Peres et Carles Pérez, insérés pendant le match en cours, donnent l’alarme au Giallorossi bien en retard: le Brésilien perce à droite, met au milieu et trouve le crash de Mkhitaryan qui se termine en sept. Il reste 18 minutes et le jeu est rouvert. Et Rome commence vraiment à y croire. Cependant, il doit faire face à Skorupski, amené en Italie par les Giallorossi qui n’ont jamais fait confiance aux Polonais. Et lui, avec ses défilés sur Dzeko, met la signature sur le succès. Bologne sixième, six points derrière le Capitole. Après 4 buts encaissés à Sassuolo, ils retrouvent leur deuxième défaite consécutive, la cinquième de cette 2020 compte tenu également de la Coupe d’Italie. Pire que cela, l’année ne pouvait pas commencer.