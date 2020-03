Rome, bonne nouvelle en attendant le tournant

La confiance revient à Rome, avec une équipe qui semble s’être définitivement débloquée après la période de déclin substantiel qui a concerné les garçons de Fonseca début 2020. La victoire contre Cagliari a également donné la bonne nouvelle du retour à l’objectif de Kalinic, une vraie nouveauté si elle est liée à la performance du Croate dans les premiers mois de la saison. La récupération d’un attaquant fiable comme adjoint Dzeko pourrait représenter, si elle se confirme à long terme, une carte d’importance capillaire pour la course de l’équipe jaune et rouge en Europe. Pendant ce temps, Fonseca vante et chouchoute Kluivert: le fils de l’art semble être entré dans la bonne voie pour passer d’une promesse de talent à une réalité de niveau absolu. En attendant la nouvelle propriété, il y a de quoi se satisfaire.