Rome bruyante, vers le coucher du soleil l’échange avec l’Inter entre Spinazzola et Politano

Selon le journal Il Tempo, l’échange entre Rome et Inter qu’il verrait comme des protagonistes Spinazzola et Politano. Les agents des deux joueurs ont confirmé que les deux clubs n’étaient pas parvenus à un accord. Pendant la journée, les deux joueurs retourneront dans leurs équipes à domicile et seront très probablement vendus ailleurs.

Un échange nuancé

Cela aurait été un échange qui aurait renforcé les deux clubs. Le Nerazzurri aurait trouvé une alternative viable sur les voies, compte tenu du départ probable de Lazaro et reprendre son souffle Candreva. Cependant, la direction de Giallorossi avait identifié Politano comme un substitut Zaniolo jusqu’à la fin de la saison. compter et Fonseca ils devront remettre les mains sur le marché pour compléter leurs roses.