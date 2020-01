SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Coronavirus et marché de Rome: une combinaison inattendue, mais la patalogie qui fait peur au monde complique également les plans des Giallorossi. Selon les rapports d’Il Messaggero, en fait, les capitolini avaient trouvé un accord avec un club chinois pour la vente de Javier Pastore. Tout est prêt, mais le report du championnat de deux mois a fait exploser le transfert. Et ça ne s’arrête pas là: en Chine ça joue Stephan El Shaarawyqui, précisément en raison de la situation environnementale difficile, voudrait retourner aux Giallorossi.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

30.01 11:00 – Rome, coronavirus sur le marché: au revoir Pasteur. Et El Sha veut revenir

30.01 10:56 – Rome officielle, Villar signe jusqu’en 2024. Accord pour un total de 5 millions

30.01 10:54 – Propriété: “Nous n’avons pas perdu la foi. La Lazio au bon moment”

30.01 10:51 – Naples, les fans en ébullition pour les prix élevés contre Barcelone

30.01 10:45 – Lazio, attaquant recherché: Giroud est la première cible, mais combien de noms

30.01 10:38 – tmwFlorenzi débarque à Valence: photos et vidéos de son arrivée en Espagne

30.01 10:30 – Samp, Bruno Fernandes chez United fait sourire les comptes: 6 millions arrivent

30.01 10:24 – tmwFiorentina, rencontre en cours avec les agents d’Igor du SPAL

30.01 10:15 – tmwLe point sur l’avenir du joueur autonome Ignazio Abate

30.01 10:12 – tmwLecce, négociations en cours pour Rogel del Tolosa

30.01 10:06 – Atmanta fort sur Tameze: la rançon fixée à 8 millions

30.01 10:00 – Hellas Verona, que se passe-t-il si le meilleur reste à venir?

30.01 09:51 – tmw Fiorentina, il y a de la confiance pour Criscito. Nous attendons votre décision

30.01 09:45 – tmwNaples, voici Petagna: l’arrivée à la Villa Stuart pour des visites médicales

30.01 09:42 – tmwCagliari-Nandez, dossier clos: nouveau contrat, report du transfert

30.01 09:30 – tmw Fiorentina, c’est le jour de Duncan. Paquetà offert pendant six mois

30.01 09:15 – Sassuolo allergique au marché d’hiver. Mais il y aura des exceptions

30.01 09:10 – tmwMilan-Vina, jour décisif. Comprendre ok mais attention au timing

30.01 09:00 – Bologne, la montée de Schouten de la réserve au cœur du milieu de terrain

30.01 08:38 – Milan, Ricardo Rodriguez part pour la Hollande: débloque avec le PSV

30.01 08:30 – Rome, de Villar à Carles Perez: instinct et Espagne sur le marché Petrachi

30.01 08:15 – Atalanta, 2 jours après la fermeture du marché, le député Ilicic est toujours porté disparu

30.01 08:00 – Révolution de Gênes. Aussi dans cette fenêtre de transfert

30.01 07:45 – Révolution de Milan, combien d’adieux ce mois-ci

30.01 07:30 – Naples, manoeuvres pour l’attaque: aujourd’hui Petagna signe et Mertens ne démarre pas

30.01 07:15 – Turin, feux sur l’attaque: des opportunités à saisir

30.01 07:04 – tmwFlorenzi, au revoir à Rome. La vidéo du départ pour Valence

30.01 07:00 – Inter, le changement tactique est visible: maintenant c’est au tour d’Eriksen

30.01 06:45 – La Juve, Ronaldo et Pjanic de côté mais pas de doute pour la Fiorentina

30.01 06:30 – Aujourd’hui, ils joueraient comme ceci: les formations probables des vents de A

1er étage

Alessandro Florenzi a atterri à Valence: l’ancien capitaine rom désormais transféré au club espagnol pour six mois et a atterri il y a quelques minutes à l’aéroport ibérique. Accueil chaleureux, entre journalistes et fans, par les Espagnols pour lui, mais la bouche reste …