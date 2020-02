Rome, Corriere dello Sport: “Dzeko trompe. Les champions plus loin”

Hier soir, le Rome, qui s’est d’abord trompée sur leAtalanta, a ensuite dû succomber au redressement orobique de la reprise. 2-1 le résultat final, avec le but illusoire de Dzeko en première période et le retour de Nerazzurri signé par Palomino et Pasalic en seconde période. Le Corriere dello Sport s’attarde également sur ce match et fait les gros titres: “Rome, Dzeko se trompe. Champions plus loin”. Les points entre les deux équipes, respectivement quatrième et cinquième force du championnat, sont déjà de 6.