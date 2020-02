Rome, de profundis à Bergame

la Rome c’est parti. Annulée, emportée par un cauchemar début 2020: seulement deux victoires avec Gênes et Parme (en Coupe d’Italie); match nul avec la Lazio et défaites avec la Juve, Sassuolo et Atalanta.

La défaite de Bergame sanctionne définitivement la crise de Giallorossi. Les hommes de Fonseca ont en effet extériorisé toutes leurs limites, incertitudes et peurs.

Après un premier semestre suffisant, clôturé grâce à un cadeau de Palomino, l’équipe reste dans les vestiaires.

La Roma réussit l’exploit pathétique de clôturer les 90 minutes avec un seul tir au but et zéro en seconde période. Une Rome à la merci d’un adversaire qui court et semble avoir deux fois plus de motivation, alors que ce n’est peut-être pas tout à fait le cas.

L’Atalanta renverse le jeu en quelques minutes, oui avec l’intensité habituelle mais sans souffrir et sans trop s’inquiéter. C’est parce que la famille Capitoline s’est effondrée à la première difficulté.

Les Roms ont perdu tout ce qu’ils espéraient au cours des derniers mois de 2019: pressage, agression, renouvellement de la compacité défensive. Il ne reste rien du tout.

Cela est également dû à l’insuffisance des interprètes, qui semblent des parents éloignés de ceux vus précédemment. Pellegrini, Veretout, Kluivert, Mancini jouent actuellement comme le feraient leurs mauvaises versions.

Rome, de l’involution tactique à la crise

La crise de Rome peut certainement être analysée dans une clé tactique. Comme mentionné précédemment, Fonseca nous a fait admirer sa philosophie du pressage et de l’intensité, maintenant littéralement partie.

Ce sera la condition athlétique (?) Mais les adversaires savent désormais affronter les Giallorossi. Autrement dit, pour pousser haut et attaquer. A cela, les hommes du technicien portugais ne semblent plus capables de faire face.

L’absence de Diawara aggrave la situation et sans lui l’équipe perd beaucoup en quantité, en ordre et en qualité dans la médiane.

Le pressage échoue souvent ou est apporté de manière désordonnée, provoquant des trous qui peuvent être facilement attaqués par les adversaires.

De plus, le désir de récupérer le ballon dans les zones supérieures du terrain avait caché une limite: la difficulté à sortir du ballon. Une difficulté qui est maintenant apparue tragiquement, condamnant Rome à des performances ennuyeuses ou désordonnées, le résultat de plus de nerfs que toute autre chose, à défaut de construire de véritables actions manœuvrées.

Tout cela amène Fonseca à essayer différentes solutions, afin de rétablir l’équilibre d’une équipe qui, au cours des trois derniers matchs, a subi 9 buts. Des solutions qui pour le moment semblent ne pas arriver et non, monsieur, la dernière course (comme les précédentes) n’a pas “été décidée par les épisodes”. Il y a beaucoup de choses à travailler.