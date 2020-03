Rome vise à surprendre Vérone. En plus de pharaons, en fait, les Giallorossi se sont également révélés Matteo Pessina, un joueur prêté par Atalanta qui a donc plus d’une voix. Pour l’instant la carte Pessina, nette de ce qui sera une remodulation de toutes les cartes après l’urgence du coronavirus, peut valoir entre 8 et 10 millions d’euros,