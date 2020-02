Aujourd’hui avant-dernier entraînement à Trigoria en vue de Gand, demain ce sera déjà le tour de la finition et de la conférence de presse de Fonseca. Bonne nouvelle de Diawara: le OK est revenu pour rentrer dans le groupe et aujourd’hui il a fait une partie de l’entraînement avec le reste de ses coéquipiers. Ses progrès seront suivis au jour le jour, mais vise à le remettre sur le terrain d’ici le 8 mars contre la Sampdoria.