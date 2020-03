Rome, Dzeko revient dans le passé: “C’était facile de jouer avec Nainggolan et Salah”

Dans la longue interview accordée à The Athletic, l’attaquant rom Edin Dzeko a également sauvé deux anciens coéquipiers comme Nainggolan et Salah: “C’était facile de jouer avec Radja et Momo à droite. Ils ont les qualités de donner les bons passages, de ouvrir les espaces pour moi et pour eux-mêmes. Par exemple, Salah était très rapide mais aussi bon pour attraper le ballon. Parfois, si j’avais le ballon, il courait déjà après les défenseurs, et je devais juste le lui donner. relation, vraiment bien. Nous nous sommes compris sur le terrain. Même avec le Radja, c’était comme ça, il a joué pour le numéro 10 cette saison-là. Il est celui qui comprend le football “.