Rome, écoute Schick: ‘La Serie A n’est plus mon rêve’ | Serie A

Avec la Bundesliga toujours comme les autres ligues européennes, le temps des réflexions aussi pour Schick. L’attaquant tchèque connaît maintenant une belle saison à Leipzig et la rançon approche, garantissant près de 30 millions d’euros à la Roma. Maintenant, avec l’arrêt du football, chaque programme a été reporté. Mais Patrik ne change pas d’avis sur le choix fait cet été: “Quand j’ai quitté la République tchèque, mon rêve était l’Italie et je l’ai réalisé – a-t-il déclaré à iSport.cz -. Maintenant je suis attiré Angleterre, Je suis sincère. Mais le Leipzig ce fut une très bonne décision pour ma carrière. J’ai également parlé à Dortmund, Leverkusen et Schalke ici en Allemagne. En Angleterre, il y avait Everton, Crystal Palace et en Espagne Valence. Mais je sentais que Leipzig me voulait plus, j’aimais le style de jeu et l’entraîneur Nagelsmann. Maintenant, je suis sûr d’avoir bien choisi. ”