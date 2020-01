Rome, El Shaarawy pense au retour | marché

Stephan El Shaarawy envoyer des messages à Rome. Sky Sport le rapporte, avec l’offensive de l’équipe nationale à l’extérieur, maintenant à Shanghai Shenhua, qui s’est entretenu avec le club Giallorossi d’un éventuel retour. On ne peut exclure que la capitolini, en plus de Carles Perez, peut fermer pour un autre étranger: et ex Milan est une suggestion. Avec le joueur qui souhaite revenir également en vue de l’Euro 2020.