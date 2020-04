Rome et Diego Costa dépendent de Friedkin: Pallotta n’a qu’une seule chance | Primapagina

L ‘Atletico Madrid il veut le vendre. En été. Bien sûr, sinon il risque de le perdre à zéro, compte tenu d’un contrat venant à échéance en 2021. Diego Costa, L’avant-centre de Colchoneros, est prêt à accueillir le club rouge et blanc pour la deuxième fois: la première fois qu’il l’a fait pour Chelsea, où il a gagné avec Antonio compter sur le banc, maintenant pour vivre la dernière aventure de sa carrière, écrire un nouveau chapitre de son histoire sportive. Et il peut être réglé en Serie A.

CONCOURS – La Rome l’évalue pour renforcer son attaque. A l’étranger, Flamengo y réfléchit, pour travailler aux côtés de Gabigol, et de l’Inter Miami, avec Beckham qui le voudrait comme la star de son attaque MLS. En Italie, en revanche, la classe ’88 est valorisée par les Giallorossi, à la recherche d’un profil important qui peut être ajouté, dans l’effectif, à Dzeko, après le flop Kalinic. Mais il y a un problème: l’avenir de l’entreprise.

LES DEUX SCÉNARIOS – Avec Friedkin, la piste est plus pratique, car il n’y aurait pas de resserrement sur les engagements. Discours différent, cependant, si James devait rester Pallotta aux commandes de la société: le patron romain, en fait, mettrait, en cas de permanence (pour le moment l’hypothèse la plus concrète), un plafond d’engagement de 4,5 millions d’euros. Diego Costa reçoit 8,5. Seul un contrat plus long, avec un engagement étalé, pourrait rendre possible l’opération de Pallotta à Rome. Pour la Rome de Friedkin, cependant, non. Aussi parce qu’un an après l’expiration, le coût de l’étiquette de prix ne serait pas exorbitant. Rome observe l’évolution de la situation, mais elle doit d’abord décider quoi faire de son avenir.

