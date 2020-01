Rome et Kalinic en quête de confirmation: la course de ce soir est fondamentale

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l'Inter pour se battre pour le Scudetto?

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Soirée très importante pour Nikola Kalinic ce soir, grâce à la disqualification de Dzeko et à la blessure de Zaniolo, ce sera l’avant-centre de la Roma en Coupe d’Italie contre Parme. Selon le Corriere dello Sport, après avoir refusé de nombreux clubs, le Croate doit chercher la confirmation et retrouver une certaine confiance après les mois difficiles passés dans le jaune et le rouge.

Autres actualités Serie A

16.01 13:00 – Rome, Kalinic en quête de confirmation: la course de ce soir est fondamentale

16.01 12:47 – échange Inter-Rome en direct: chaos Spinazzola. Option Suso

16.01 12:45 – Zaniolo, prof. Mariani: “Ses yeux brillaient. Il est rentré à Rome dans 3 mois”

16.01 12:45 – liveSPAL, la présentation de Bryan Dabo prochainement

16.01 12:42 – Botta et la réponse sociale Del Piero-Dybala: “Ravi de marquer des buts comme ça, hein”

16.01 12:40 – liveSampdoria, à 13h la conférence de presse de Ranieri

16.01 12:39 – tmwLecce, Imbula vers l’adieu: il ira aux Leganes

16.01 12:30 – tmwInter, l’agent de Vecino sur place: rendez-vous pour l’avenir

16.01 12:18 – Lazio, objectif Vecino prêté mais l’Inter ne le vend que pour 20 millions

16.01 12:15 – Turin, Mazzarri et son projet Cavani pour lancer Edera

16.01 12:06 – Naples, le match contre Viola continue pour Amrabat: le nœud est la clause

16.01 12:00 – Milan, San Siro contre Suso: la patience du peuple Rossoneri épuisée

16.01 11:51 – Équipe de l’année, l’UEFA change de forme pour insérer le CR7

16.01 11:45 – Parme, Alves: “Kulusevski fait toujours la bonne chose. Le secret est la tête”

16.01 11:30 – exclusif Olmo-Milan, prés. Dinamo: “Inventions journalistiques”

16.01 11:23 – tmwInter-Roma, décrochage lors des visites de Politano et Spinazzola. Le point

16.01 11:15 – Parme, Bruno Alves: “Fonseca, on y joue. Ronaldo dans l’histoire”

16.01 11:07 – tmw Rome, Politano en attente. Suso alternatif, qui aime en Liga

16.01 11:00 – Milan, Piatek en but mais le réseau ne change pas les stratégies du marché

16.01 10:54 – Barbano (CorSport) sur Gasp: “Droit d’insulter l’alibi de ceux qui ne changent pas”

16.01 10:45 – Juve, Tonali en tête de liste pour l’été: surveillez le Premier ministre

16.01 10:39 – Officier Brescia, transféré Morosini à Ascoli en prêt jusqu’en juin

16.01 10:30 – Atalanta, la chasse au dos complet continue: le premier sur la liste est Czyborra

16.01 10:27 – Naples, offert par 12,5 millions pour les Tsimikas grecques

16.01 10:24 – Atalanta, Percassi: “Mots Gasperini? Il a réagi de la bonne façon”

16.01 10:21 – Milan, Paquetà en vente pour 35 millions mais le PSG a glissé

16.01 10:15 – Inter, Giroud est plus proche mais Politano le met en stand by

16.01 10:06 – Milan, l’AC Milan prêt pour la remise afin de démarrer Suso

16.01 10:01 – tmwFiorentina, Juan Jesus avance pour la défense: le dernier

16.01 10:00 – Rome, Politano avait déjà choisi le numéro de maillot: il attend maintenant

1er étage

La Fiorentina est toujours à la recherche d’un défenseur. Bonifazi, désormais destiné au SPAL, s’éloigne, avance Juan Jésus de Rome. Les Giallorossi ne semblent pas enclins à vendre le joueur en prêt, la Fiorentina évalue donc l’achat purement et simplement sur la base d’un contrat …