Rome et Nzonzi prêts à quitter la Turquie: Alaves tente

Steven Nzonzi pourrait changer d’équipe à nouveau. Le milieu de terrain appartient toujours au Rome, mais il est prêté aux Turcs du Galatasaray. Sa saison ne se révèle pas être l’une des meilleures. Pour cette raison, en l’année des Championnats d’Europe, le Français de 31 ans souhaite faire une dernière tentative désespérée pour récupérer le maillot national.

En fait, il ne faut pas oublier que Nzonzi était l’un des acteurs de soutien les plus importants de la France dans la montée vers Coupe du monde 2018, remporté par le Transalpini, disputant également les 40 dernières minutes du glorieuse finale de Moscou.

Un nouveau point de départ

Après avoir dit que l’aventure du milieu de terrain en Turquie est peut-être déjà en fin de ligne, d’autres équipes visent le champion du monde. Parmi les nombreuses entreprises, celle qui aurait le plus évolué selon Sport serait laAlaves.

Le club espagnol a comme objectif saisonnier un salut plus que pacifique et, après avoir franchi la mi-parcours, seulement 5 points de relégation peuvent ne pas suffire. Pour cela, l’entraîneur Asier Garritano aimerait renforcer l’expérience. Pour Nzonzi, ce serait une belle opportunité, devenir un certain propriétaire, être au centre du projet, dans l’espoir d’un retour en équipe nationale.