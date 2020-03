Rome, évaluation du retour d’El Shaarawy: la situation

la Rome et Stephan El Shaarawy, un de ces couples qui, seulement après l’adieu, comprennent l’importance de leur histoire d’amour. Dans la capitale, en effet, rien d’autre n’est mentionné et un retour du “petit pharaon” serait plus que bienvenu sur la place Giallorossi.

La situation

Selon les rapports du Corriere dello Sport, le club du Capitole envisage sérieusement un retour de Chine de son “vieux” numéro 92 en été. Contacts entre Rome et Shanghai Shenhua, l’actuel titulaire de la carte du joueur de football, a déjà été lancé ces dernières semaines. L’envie de revenir au bleu est là, même à condition de réduire l’engagement qui atteint actuellement le chiffre de 16 millions d’euros par an.

Pour la promotion 1992, ce serait un retour très apprécié dans la ville éternelle vu ses effectifs en trois saisons et demie: 139 apparitions et 40 buts.

On pourrait revenir

L’année de son arrivée à Rome, 2016, Tiziano Ferro a composé son “Nous pourrions revenir”, une chanson qui ressemble beaucoup à une prière, une exhortation: “et lui rappeler le monde qui nous étions et que nous pourrions revenir”. Un texte créé presque ad hoc pour cette situation, mais au final on sait que certains amours ne finissent pas, ils font d’énormes virages puis reviennent.