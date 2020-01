Rome, extérieur recherché: Suso, Shaqiri et Januzaj participent au casting

SONDAGE

“Je dois être honnête. Je suis inquiet, je voulais Politano parce que nous avons besoin d’un étranger. Nous recherchons cela avec Petrachi “. Ce sont les mots de Fonseca lors de la conférence de presse hier avant le match contre le Gênes. En revanche, le préjudice de Zaniolo oblige les Giallorossi à revenir sur le marché et si nous ajoutons également des blessures à ce Perotti (traumatisme avec Parme) e Mkhitaryan (peut-être en convalescence pour le derby), voici le trocart capitoline uniquement Kluivert, Pellegrini et Under. Un rhume suffit à exacerber encore plus l’urgence accidentelle et les prochaines heures seront essentielles pour amener une aile droite attaquante à Rome.

CASTING – Après l’accord passé avec Inter pour Spinazzola et PolitanoPetrachi revient pour tamiser le marché. Le favori est Suso, maintenant en marge de Milan, mais le club de l’AC Milan ne le laisserait partir que dans un échange hypothétique avec sous. Solution, pour le moment, même pas considérée comme Trigoria car cela obligerait les Giallorossi à chercher une autre aile. Rome à travers Raiola, tenterait de sonder le terrain sur un éventuel prêt avec une obligation de remboursement pour l’Espagnol, promettant une voie préférentielle pour juin à Maldini et Boban pour se rendre à Under. À ce jour, cependant, il y a encore une piste très compliquée et pour cela Petrachi prend des précautions avec au moins deux autres sondages: l’un mène au Premier ministre de Shaqiri et l’autre en Liga da Januzaj. Pour les Suisses, le nœud est lié à l’engagement: avec le Liverpool perçoit 5 millions de net par saison, trop pour un joueur qui viendrait faire l’alternative de toute façon. L’autre piste mène cependant à l’ancien Manchester United en force dans la Real Sociedad. Au cours de la saison, il a déjà marqué 4 buts et hier encore, Petrachi a conclu un accord avec l’agent du joueur qui pourrait l’amener dans la capitale avec la formule de prêt avec un droit de rachat à 15 millions d’euros. Pour l’instant, le profil de boga de Sassuolo.

