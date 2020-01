Rome, Florenzi en Espagne: tout est fait avec Valence

Les routes qui relient Alessandro Florenzi et le Rome sont sur le point de se séparer. Il était maintenant dans l’air: les humeurs n’étaient plus les mêmes depuis longtemps et, par conséquent, le joueur de Vitinia est prêt à saluer la direction de la capitale Valencia.

Les détails

Selon Sky Sport, la classe 1991 s’envolera pour l’Espagne en prêt à sec jusqu’en juin, il sera alors envisagé de le renvoyer ou non dans sa patrie. Cela pourrait être une immense opportunité pour les presque 24 Giallorossi: une importante place européenne dans laquelle jouer vos cartes afin de ne pas manquer un éventuel appel de coach Mancini pour l’européen. L’équipe nationale a besoin d’un joueur comme lui.