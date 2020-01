Rome, Fonseca: “Avec un match compliqué de la Juventus, nous sommes prêts”

Paulo Fonseca prendre la parole lors d’une conférence de presse. Le technicien, à la veille du défi contre Juventus, est confiant de son Rome et est prêt à affronter l’équipe de Sarri: «Les joueurs se sont très bien entraînés ces dernières semaines. Nous nous étions bien préparés avant même turin mais ensuite nous avons perdu. Jouer contre le Juventus ce n’était pas un jeu normal, je sais que c’est spécial. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas nous tromper, nous avons besoin d’une concentration totale car c’est un jeu où les joueurs sont également très motivés. Quand on a ces matchs, je ne suis pas inquiet, je m’inquiète plus quand on joue contre turin ou Sassuolo». Puis une réflexion sur Sarri: “Il est l’un des meilleurs d’Europe, avec une idée positive du football que j’aime beaucoup. Il construit une équipe très solide. “

L’entraîneur de Giallorossi a ensuite révélé la possibilité d’en voir un Rome inédit avec la défense à 3 et dit sur le marché de janvier: «Je n’aime pas beaucoup ce marché de janvier. Il n’est pas facile de trouver des joueurs prêts à rejoindre l’équipe. Ce marché peut être l’occasion d’acheter des joueurs et de penser à l’avenir. Nous avons ces deux possibilités, mais il n’est pas facile de trouver ces types de joueurs prêts à rejoindre directement l’équipe. “

