Rome, Fonseca: “Coronavirus, nous devons penser à l’Europe. Il est absurde de jouer Valence-Atalanta”

L’entraîneur de Giallorossi Paulo Fonseca a été interviewé par l’agence espagnole EFE à propos du match contre Séville en huitièmes de finale de la Ligue Europa: “Il y aura deux équipes avec des idées de jeu très offensives. Je connais très bien Lopetegui, il était mon successeur à Porto, il est une personne et un entraîneur que j’admire beaucoup. Rome et Séville sont deux équipes qui veulent dominer le ballon, jouer et créer des situations offensives. Séville vient de bons résultats et Rome est dans un bon moment et est motivée. On n’a pas peur, on y va sans peur, même si nous avons beaucoup de respect pour Séville, qui est une équipe très forte. “

Le jeu de Rome commence par les pieds Pau López …

“C’est un grand gardien de but. Pour ceux qui aiment jouer comme moi, il est l’un des meilleurs gardiens de but au monde avec ses pieds, il n’y a presque personne qui l’aime. C’est un gardien très calme, avec une grande confiance et qui donne beaucoup à l’équipe Il est l’un des meilleurs gardiens de but d’Europe et passe un bon moment. “

En janvier, Carles Perez et Gonzalo Villar sont arrivés:

“Villar est un jeune que nous avons découvert à Elche. C’est un footballeur fort et courageux, il joue avec l’Espagne des moins de 21 ans et sera une grosse surprise dans quelques années. Carles Perez s’adapte bien, le football italien est beaucoup plus tactique. Il est un jeune homme de grande qualité en qui nous avons beaucoup confiance et, s’il continue comme ça, en travaillant comme ça, il sera un grand joueur “.

Que faut-il pour former le fils de Patrick Kluivert?

“C’est très simple (rires). Il est comme n’importe quel autre joueur. Pour moi, Justin Kluivert est un joueur normal dans l’équipe, un jeune homme avec un grand talent.”

Au championnat, vous êtes à trois points de la quatrième place occupée par l’Atalanta.

“Ce n’est pas facile. L’Atalanta est une équipe très forte en ce moment. Mais honnêtement, je pense qu’il est possible d’y arriver, le championnat est encore long. Ici, en Italie, le dernier peut battre le premier et si nous allons bien à la fin du championnat, nous pouvons atteindre la quatrième place “.

En Italie, il a rencontré Cristiano Ronaldo.

“J’ai déjà joué contre lui, je lui ai parlé. Je ne peux pas en dire plus sur lui que ce qui a déjà été dit. C’est un grand joueur, un grand professionnel. Si vous lui parlez, contrairement à ce que certains pensent, c’est une personne” très sympa, amical et ouvert. Un excellent professionnel, même si je n’ai jamais travaillé avec lui. Et ici en Italie ce n’est pas facile de marquer des buts “.

Quels sont vos rêves de coaching? Qui est le favori de la Ligue des champions?

“J’ai toujours rêvé d’entraîner en Italie, en Espagne ou en Angleterre, qui sont, pour moi, les trois meilleurs championnats du monde. L’équipe que j’aime, car je suis une grande admiratrice de Guardiola, c’est Manchester City”.

Il admire également Jorge Jesús, qui l’a formé à l’époque de la droite Estrela Amadora?

“Dans ces années (2001-2002, ndlr), Jorge Jesús était déjà un entraîneur très différent, avec une grande rigueur tactique. J’ai toujours de bonnes relations avec lui”.

Le grand bond en avant dans sa carrière a été lorsqu’il a entraîné Paços de Ferreira en 2011-2012, avec lequel il a terminé troisième du championnat et a réussi à jouer en Europe, puis a signé un an plus tard avec Porto.

“Paços de Ferreira est un club fantastique, très accueillant, comme une grande famille et c’est une équipe qui offre des opportunités pour les jeunes entraîneurs. À Porto (2012-2013, ndlr), j’ai formé des joueurs comme Jackson Martínes ou Danilo. J’ai aussi entraîné, par coïncidence, le Brésilien Fernando, un joueur qui est maintenant à Séville et qui a toujours été une équipe de jeunes avec moi à Porto. Cependant, il est maintenant blessé. “

Le coronavirus est déjà un problème sérieux pour le football italien, le sera-t-il pour tout le football européen?

“Il y a quelque chose de plus important que le football et c’est la santé des gens. Je pense que des décisions très importantes seront prises ces jours-ci et ne devraient pas être prises uniquement par les ligues respectives, mais devraient être prises en collaboration avec l’UEFA. Nous ne pouvons pas arrêter la Serie A et ensuite jouer Valence-Atalanta. L’implication de l’UEFA sera très importante pour toutes les ligues. “