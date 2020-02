Rome, Fonseca: “Gardez-moi Mkhitaryan et Smalling!” | marché

Paulo Fonseca, a fait quelques déclarations aux microphones de Sky Sport UK, où il a surtout parlé du marché et des situations concernant Chris Smalling et Henrikh Mkhitaryan. Ce sont ses paroles.

“Je souhaite que Smalling reste à Rome, nous en parlons. NJe ne sais pas si c’est possible à cause de la situation avec Manchester United, mais je veux vraiment que Chris reste avec nous car c’est très important. C’est un grand joueur et un grand homme. Il a toujours une attitude positive et pour cela et pour d’autres raisons, je serais heureux si je restais ici avec nous. Mkhi a subi quelques blessures au cours de cette saison mais revient maintenant et prouve sa qualité. Voyons voir. C’est un joueur de grande qualité et plein d’imagination, j’aimerais qu’il reste à Rome aussi “.