SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

“Je n’aime pas beaucoup le marché de janvier, ce n’est pas facile de trouver des joueurs prêts.” Comme beaucoup d’entraîneurs aussi Paulo Fonseca il n’est pas un grand admirateur de la session du marché des transferts d’hiver. L’entraîneur de la Roma, occupé lors de la conférence de presse à la veille du match contre la Juventus, a abordé le thème: «Pour moi, cela peut être l’occasion d’acheter des joueurs pour l’avenir. les joueurs qui sont prêts à rejoindre directement l’équipe. Si nous avions la chance de trouver un tel joueur nous serions prudents. Je parle à Petrachi tous les jours sur ce type de situation, nous verrons. ”

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

11.01 10:45 – Rome, Fonseca: “Je n’aime pas le marché de janvier, mais nous serons prêts”

11.01 10:42 – Juve-Inter, défi pour le titre d’hiver: 3 sur 4 valent le Scudetto

11.01 10:35 – EN DIRECT vers Fiorentina-SPAL, Iachini: “Aujourd’hui, je vais évaluer Cutrone”

11.01 10:30 – Fiorentina, Cutrone sur le terrain contre SPAL? Il attend le transfert

11.01 10:22 – OFFICIEL Lecce, La Mantia all’Empoli: prêt avec obligation de remboursement

11.01 10:22 – LIVE Fonseca: “Défense à 3 possible. Nous allons bientôt nous battre pour gagner”

11.01 10:15 – TMW Naples, Lobotka est arrivé à la Villa Stuart: les examens médicaux commencent

11.01 10:08 – Rome, Cristante est de retour: convoquée après près de 3 mois. Confirmation Fonseca

11.01 10:00 – Naples, Tsimikas ou Koutris pour l’aile gauche: l’un est la réserve de l’autre

11.01 09:57 – TMW Milan, voici Kjaer: visites médicales ce matin pour le Danois

11.01 09:45 – “Peut faire comme Batistuta”. Higuain et Roma, du but à l’adversaire

11.01 09:30 – Commisso ouvre: l’Inter et la Juve sont prêtes à se battre pour Chiesa

11.01 09:15 – Turin, paix avec les fans éloignés: Sirigu n’est pas là et élève la voix

11.01 09:00 – Cagliari, a battu le Milan d’Ibra pour revenir en force

11.01 08:30 – Scénographie, nouveau maillot et remise des prix: Lazio-Napoli, une course spéciale

11.01 08:15 – TMW RADIO Sorrentino: “En B seulement Chievo. Je ne veux pas être un bouche-trou”

11.01 08:15 – Dzeko, de zéro à cent avec la Juventus en vue

11.01 08:10 – Printemps 1, la Déesse étend Gênes. Dimanche Inter-Empoli

11.01 08:00 – Mieux Kulusevski ou Eriksen?

11.01 07:45 – Naples, Gattuso sans une demi-équipe cherche des signes positifs à Rome

11.01 07:30 – Inter, désormais des tables de marché plus prestigieuses: Young et Giroud arrivent

11.01 07:15 – Milan, Pioli change d’attitude et lance Ibra depuis le début

11.01 07:00 – Roma-Juve -1, Dzeko et Dybala se souviennent de leur premier but en Serie A

11.01 06:45 – Ciel ou DAZN? Le programme télévisé de Serie A du 19 au 22ème jour

11.01 01:00 – Marché non stop – Rumeurs, négociations et historique du 10 janvier

11.01 00:55 – Inter, Vecino et Gagliardini les aiment dans le Premier mais veulent rester

11.01 00:50 – Milan, Kessie vers la permanence. Objectif Politano indépendamment

11.01 00:45 – Rrahmani à Napoli? Manager de l’équipe du Kosovo: “Il bougera cet été”

11.01 00:40 – Lecce, la piste Saponara devient plus compliquée. Les contacts ont commencé avec El Kaddouri

11.01 00:30 – Cagliari, Simeone: “Confronter Ibrahimovic est un défi pour tout le monde”

1er étage

Afin d’avoir son mot à dire sur les questions du jour, l’agent et ancien footballeur Massimo Brambati s’est entretenu avec TMW Radio pendant Maracana.

Sur Dzeko et Higuain

“Dzeko est plus important, mais dans n’importe quelle équipe, pas seulement à Rome. Il a trouvé une maturité en tant que joueur, il parvient à être incisif …