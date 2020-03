Rome, Fonseca: “L’équipe revient à la confiance et joue comme je veux”

L’entraîneur de Giallorossi s’est entretenu avec les microphones de Roma TV Paulo Fonseca a commenté le succès de 4-3 sur le terrain de Cagliari:

Victoire importante pour votre voyage

«Je pense que c’était important de gagner, c’était difficile de jouer ici, c’est une équipe très forte. C’était important de gagner. Je sens que l’équipe est dans un bon moment comme avec Lecce. L’équipe revient en confiance et joue comme je veux. Avant le but de Kalinic, nous avions cinq chances de marquer en attaquant hardiment, c’est ce que je veux de l’équipe. Il y a beaucoup de choses positives aujourd’hui, négatives, c’est que nous pensions que le match était terminé après le troisième but. Nous devons changer cette pensée car cela n’aide pas l’équipe, nous devons éviter ces derniers moments, nous avons joué 5-6 buts ».

Comment est née l’idée kalinique?

«Nous ne pouvons pas oublier le match de Gand, Dzeko a été l’un des plus fatigués. Kalinic fonctionne bien et je pensais que c’était la bonne chance. Villar a également bien joué lors de sa première apparition en tant que starter, il vient de la deuxième Liga espagnole et il a très bien fait “.

Que pensez-vous des deux étrangers offensifs?

«Ils se sont beaucoup améliorés en phase défensive, ils sont très rapides, ils peuvent faire la différence sur la contre-attaque et ils l’ont fait. Nous avons l’espace et le temps pour améliorer notre attitude défensive. Il y a eu d’autres situations où ils auraient pu faire mieux. Je dois dire que celui qui a fait la différence aujourd’hui est Mkhitaryan “.

Vous jouez bien verticalement

«Nous devons essayer d’être plus rapides verticalement, je pense que l’équipe a choisi le bon moment pour accélérer le jeu avec les joueurs rapides. Je veux dire une chose: nous avons marqué 3 buts, mais je pense que ce n’est pas juste de parler du comportement des défenseurs, ils ont joué un bon match, encaissant un but avec un penalty et un superbe but de Joao. Cagliari n’a pas eu beaucoup d’occasions, mais a profité de celles qu’ils avaient, les défenseurs ont eu un excellent match avec l’aide de Cristante et Villar “.

Avez-vous joué sur la contre-attaque pour économiser de l’énergie?

“Parfois, il n’est pas possible d’appuyer près de la zone adverse, parfois la stratégie est de fermer et de recommencer au bon moment. C’est aussi une stratégie offensive, cela dépend de qui nous sommes confrontés. Ce faisant, nous avons plus de possibilités de rupture. “