Rome, Fonseca: «Nous pouvons récupérer 7 points à Atalanta. Je dois travailler sur la tête des joueurs | Serie A

Alors Paulo Fonseca, Entraîneur de la Roma, s’est entretenu avec DAZN après la défaite face à l’Atalanta: “Pour le moment, il est important de travailler sur la tête des joueurs. Ce n’est pas facile de jouer ici, l’Atalanta crée de nombreuses chances. Nous avons eu un bon match du point de vue de vue stratégique et défensive. Lorsque nous avons marqué le premier but, l’équipe était dans un moment difficile. Je ne peux rien dire sur l’attitude ou le courage. Le jeu était sur les détails, nous avons fait un bon match défensivement “.

CHAMPIONS – “Il manque 14 matchs, c’est difficile mais dans ce championnat toutes les équipes ont beaucoup de points, c’est équilibré. Je pense que c’est possible”.

DIFFICULTÉ – “Je pense que c’est avant tout un problème mental, physiquement l’équipe se porte bien, ces deux derniers matchs ont été très intenses, je dois dire que l’équipe doit croire que nous pouvons revenir comme avant. Il est difficile d’expliquer cet objectif pris mais nous sommes dans un moment il semble que chaque tir soit un but et au cours des trois derniers matchs, nous avons marqué 3 buts comme celui-ci. C’est difficile à expliquer, mais je crois qu’avec cette performance, je suis convaincu que nous reviendrons à la victoire sous peu. “

tactiquement – “Oui, c’est un jeu différent des autres. Je ne peux pas dire qu’on doit jouer comme ça mais dans ce système oui. C’est difficile de jouer contre Atalanta mais avec ce système oui, on peut jouer, C’est vrai aussi qu’on n’a pas eu Cristante et Diawara et Mancini comme la seule solution, mais nous pouvons certainement rejouer comme aujourd’hui “.