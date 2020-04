Rome, Fonseca parie sur quatre joueurs de Shakthar: les noms | .

“Il y a deux joueurs de Shakthar qui m’intéressent.” Fonseca compte sur son ancien club pour renforcer Rome lors de la prochaine campagne de shopping et cette fois, il l’admet sans problème après les tentatives de l’été dernier. Dans le club ukrainien, les Portugais ont laissé de bons souvenirs et de nombreux joueurs qui le suivraient avec plaisir en Serie A. Fonseca n’a pas mentionné de noms, mais il y a quatre profils dans le viseur

TAISON – Il y a un an, son agent a révélé l’intérêt de Roma (et Milan). Et le joueur a supplié le club: “S’il te plaît, laisse-moi partir.” En vain. Shakhar l’a retenu et Taison a tout de même connu une excellente saison avec 9 buts et 7 passes en 16 matchs. Le contrat venant à échéance en 2021 modifie les perspectives et cette fois le Brésilien peut vraiment démarrer, considérant 32 ans n’aura aucune autre occasion de le faire. Il peut jouer à la fois comme ailier et comme milieu de terrain et avec Fonseca, il a brillé à la fois en championnat et en coupe d’Europe.

MARCOS AURELIO – C’est un vrai élève de Fonseca, qui l’a accueilli au Shakhtar Donetsk alors qu’il n’avait même pas 19 ans. Pourtant, malgré son très jeune âge, le Brésilien s’est révélé essentiel pour la formation ukrainienne dont il est devenu l’un des piliers. Médiane mais si nécessaire attaquant également le milieu de terrain, la classe 2000 est un joueur flexible et servirait de pain rom. Le coût n’est pas élevé (10 millions) aussi parce qu’il n’a pas trouvé la même chance avec Castro (le nouveau manager) qui ne l’a employé que 36% du temps en entrée.

TETE ‘- Idéal pour remplacer Under en cas de vente du joueur turc. Le Brésilien est une aile rapide, qui saute l’homme et trouve souvent aussi le chemin vers le but. Classe 2000 il était l’un des hommes symboliques de cette saison de Shakthar. Cela a été une piste chaude pendant un certain temps, mais il y a aussi le joueur Milan qui, cependant, pourrait se retirer précisément dans le cas où Under arriverait de Rome. Prix: entre 15 et 20 millions.

KOVALENKO – C’est l’accord le plus facile à conclure étant donné la contrat expirant Ukraine. Fonseca le connaît bien depuis l’explosion de Kovalenko lors de la première saison avec les Portugais marquant 7 buts en 27 matchs. Il est né en tant que médian, mais si nécessaire, il peut jouer le milieu de terrain offensif. Il est bon à insérer sans balle et fait de la verticalisation l’une de ses meilleures armes. Cette année, cependant, avec le changement de manager, il a un peu disparu des radars (ne jouant que 27% en tant que propriétaire) et c’est pour cette raison que le club a décidé de ne pas renouveler le contrat. Mais avec Fonseca, il pourrait revenir au sommet.