Rome, Fonseca: «Peu de temps pour se préparer à la Juventus. Je fais confiance à Kalinic ‘| Serie A

Fonseca n’a pas comparu à la conférence de presse, mais a fait quelques déclarations aux chaînes officielles du club avant la Coupe d’Italie Juventus-Rome de demain. Ce sont ses mots sur Roma TV:

Peu de temps entre le match de championnat et la coupe. Y aura-t-il des indications différentes?

«Nous avons fait une très courte séance d’entraînement, les joueurs n’ont pas récupéré mais nous avons préparé stratégiquement le match. Les joueurs sont motivés, ils ont confiance. Nous verrons demain contre la Juve “.

Il y a des reprises, Fazio a travaillé avec le groupe par exemple. D’autres?

“Seulement Fazio. Perotti et Pastore ne sont pas prêts et Mkhitaryan non plus. Nous espérons avoir Perotti avec la Lazio “.

Au Stadium Roma a toujours perdu …

“Pour moi, l’important est demain: nous jouerons avec ambition et envie de gagner et avec confiance pour changer cette tendance ces dernières années. Nous savons que ce sera un match difficile. La Juve est une super équipe dans un bon moment. Nous pouvons penser à gagner. “

En championnat, Roma a fait une mauvaise approche. Pouvez-vous nous aider à vous attaquer à la Juve il y a quelque temps?

“Cela peut aider les deux équipes. Nous devons comprendre ce que nous avons fait, nous ne pouvons pas faire d’erreurs comme nous l’avons fait dans ce jeu au début. Nous devons être une équipe plus proche de celle de la seconde moitié. “

Une question sur Kalinic: peut-il être un rendez-vous important pour lui?

«Kalinic a eu un merveilleux match à Parme. Je suis très confiant. Je suis sûr qu’il aura un bon match demain. ”