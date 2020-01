Rome, Ibanez depuis Atalanta s’approche: Cetin vers Vérone

Après les problèmes liés à la négociation entre Inter et Rome sur l’échange entre Politano et Spinazzola, l’équipe du Capitole est prête à clore le premier plan entrant de cette session du marché des transferts d’hiver. Le défenseur central brésilien Roger Ibanez en fait, il semble très proche de porter la chemise jaune et rouge.

Ibanez entrant, Jésus et Cetin sortant

Le hit n’est pas encore officiel Petrachi réussi à surmonter l’offre de Bologneconvaincant ainsi les dirigeants d’Atalanta. Comme rapporté par la Gazzetta dello Sport, Ibanez pourrait arriver avec la formule de prêt avec obligation de remboursement en 2021. Le coût la carte totale devrait être de 10 millions au total, 2 pour le prêt et 8 pour la rançon.

À l’approche de l’Amérique du Sud, âgée de 21 ans, Juan Jesus au lieu de cela, il est prêt à quitter la capitale pour porter la chemise de Fiorentina. L’intérêt est également concret, après le fameux Galatasaray, dell ‘Hellas Verona pour Cetin, qui a trouvé très peu d’espace à ce jour. Un prêt pour le turc est possible, afin d’acquérir une expérience précieuse.