Rome, il s’agit du transfert de Florenzi à Valence: la situation

Alexandre Florenzi et le Rome ils sont très près de partager leurs manières. En effet, Valencia il serait très intéressé par le joueur, mais il a des idées différentes de celles de Rome et de Florenzi lui-même sur les modalités de transfert. Les deux sociétés recherchent donc un point de rencontre. Mais jamais auparavant le capitaine n’a été sur le point de quitter le Giallorossi.

La formule est discutée

Comme le rapporte Sky Sport, Florenzi serait d’accord avec les Roms en partant, essayant de trouver une équipe dans laquelle se marier.

Ce qui manque, c’est l’accord entre les deux clubs, car Valence demanderait un prêt avec une obligation de remboursement de 16-17 millions liée à la qualification en Champions. Lorsque, en revanche, le joueur et la Roma préféreraient une obligation permanente ou de rachat au-delà des résultats.

De plus, les Espagnols seraient effrayés par les coûts et surtout par l’engagement du joueur, qui serait le plus élevé de l’effectif.

Le sentiment est que nous arriverons bientôt à un point de rencontre, compte tenu surtout de la volonté du bricoleur romain de ne pas perdre la national compte tenu de laeuropéen.