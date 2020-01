Rome, il suffit de Bruno Peres. Fonseca étudie les actions contre Parme et Gênes

SONDAGE

Un seul restera. Pas avec le parme, mais avec le Gênes. Nous parlons de la situation des arrières de la maison Rome. Entre disqualifications, blessures et joueurs sur le pied de départ, Fonseca devra trouver la meilleure solution pour affronter les deux prochains matchs. L’urgence commence jeudi en Coupe d’Italie où ils sont susceptibles d’être déployés Kolarov et Florenzi, tous deux contraints de rater le défi du championnat de dimanche par disqualification. En effet, l’ancien Shakhtar ne pourra probablement pas compter uniquement à Gênes Spinazzola (pendant ces heures, l’échange avec Inter est à l’étude pour Politano), pendant Santon il n’a repris l’entraînement en groupe que partiellement pendant deux jours après la blessure musculaire réparée lors du match contre l’Inter à la fin de l’année. Zappacosta avant la fin de février, il ne reviendra pas en raison de la blessure du croisé et, par conséquent, à Marassi, le seul étranger permanent reste Bruno Peres, qui est retourné dans la capitale pendant deux semaines après avoir fait faillite à San Paolo et Recife.

SOLUTIONS – La condition n’est toujours pas la meilleure malgré la Juventus a déchiré le premier appel après le retour et déjà en Coupe d’Italie pourrait entrer dans la course en cours pour mettre des minutes dans les jambes en vue du défi du championnat. Cependant, la question demeure de savoir qui peut jouer à gauche et les hypothèses actuellement envisagées par Fonseca sont deux. Le premier implique l’utilisation de l’un des gauche Cetin et Jésus (plus le premier). La Roma jouerait ainsi avec un arrière complet plus bloqué et donnant plus de liberté à Bruno Peres de l’autre côté. Ou il y a la solution de défense à trois voies. La centrale turque jouerait aux côtés Smalling et Mancini, tandis que sur l’aile de milieu de terrain se terminerait Diego Perotti avec Bruno Peres toujours à droite et au centre le couple Veretout-Diawara. L’attaque, cependant, verrait l’inclusion de Pellegrini et Under près de Dzeko.

