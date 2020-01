SONDAGE

Suso, Piatek et Paquetà en marge de Milan: qui des 3 atterririez-vous?

Envoi de la demande …

© photo par Insidefoto / Image Sport

La Gazzetta dello Sport fait le point sur les négociations pour l’attaque extérieure que Rome recherche après l’échec des négociations pour Politano et le KO de Zaniolo: l’un des noms forts est le Belge Adnan Januzaj, qui a déjà donné sa volonté d’habiller les Giallorossi et d’atterrir dans la capitale. Attend maintenant la réponse finale du club Giallorossi dans les 48 heures. Selon le rosea, il y a aussi Milan et un club Premier sur sa piste, mais l’extérieur de la Real Sociedad voudrait un club qui puisse lui garantir des minutes pour ne pas rater le train du championnat d’Europe.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

21.01 14:09 – Rome, Januzaj a dit oui: il attend maintenant une réponse dans les 48 heures

21.01 14:08 – tmwInter, les agents de Moïse au siège: les détails du contrat sont déposés

21.01 14:05 – liveInter, c’est le jour de Moïse. Son entourage arrive au siège

21.01 14:02 – Ag. Rrahmani: “Amir est heureux. Naples est un privilège”

21.01 14:00 – Depuis l’Espagne: le Barça veut Aubameyang. Alternatives à Giroud et Llorente

21.01 13:57 – Rome, d’Angleterre: Nzonzi à deux pas de West Ham prêté

21.01 13:54 – Exclusivité Zeman: “CR7 et Dybala ne sont pas idéales pour le jeu de Sarri”

21.01 13:51 – La Juve et le PSG pensent à Rakitic. Mais le Croate ne veut pas bouger maintenant

21.01 13:45 – Milan, Suso veut partir mais l’absence d’un procureur complique les plans

21.01 13:38 – Brescia, les éclaireurs de Mancini émerveillés par Torregrossa: il se retrouve sur son carnet

21.01 13:36 – Milan, ag. Theo: “Il restera avec les Rossoneri. Le bon endroit pour grandir”

21.01 13:30 – TOP NEWS 13 heures – Jour de Moïse à l’Inter home. Ag. Theo: “Il restera à Milan”

21.01 13:24 – Mundo Deportivo – Telenovela terminé: Vidal reste à Barcelone

21.01 13:21 – Rome, la délégation de Friedkin à Milan pour clôturer la due diligence

21.01 13:15 – tmwMilan, Parme est aussi pour la Gabbia. Les Rossoneri sont très demandés

21.01 13:11 – Napoli officiel, Gianluca Gaetano prêté aux Cremonese

21.01 13:09 – Juve, Bernardeschi pourrait demander la vente en pensant à l’Euro 2020

21.01 13:00 – focusEtat de forme: dans les 10 derniers rounds pas pire que Napoli

21.01 12:55 – tmwInter, examens pour Moïse terminés: désormais plus de tests à Appiano

21.01 12:54 – Bologne, Di Vaio en Colombie pour voir le pré-olympique de Conmebol

21.01 12:51 – Inter, bilan de l’avenir de Vecino. Et De Paul ne se démode pas

21.01 12:45 – Bologne, le prêt de Federico Dimarco officiellement sollicité

21.01 12:38 – Parme sur Millico pour l’attaque, le Taureau répond en demandant Karamoh

21.01 12:30 – focus Classements de comparaison: Lazio fly: +13. Sac à bandoulière Naples: c’est -23

21.01 12:24 – tmwTorino, la classe néerlandaise 2002 Gijs van Otterdijk est en test

21.01 12:21 – Rome, Politano travaille sur le prêt avec une obligation de remboursement de 20 mln

21.01 12:15 – Ag.Lazaro: “Nous n’avons pas fermé avec Newcastle”. Et Leipzig n’abandonne pas

21.01 12:09 – De Ligt: “Portentous CR7: après des critiques, il a réussi à faire taire tout le monde”

21.01 12:00 – Udinese, Lasagne: “La défaite avec Milan fait mal. Mais la route est bonne”

21.01 11:51 – Bereszynski: “Ranieri nous fait courir beaucoup. Après la période difficile”

1er étage

En comparant les classements après 20 jours de Serie A. Les dirigeants de la Juventus, qui ont accru leur avantage sur l’Inter après le dernier tour, ont cinq points de moins que la saison dernière. Bilan positif pour toutes les équipes de la deuxième à la sixième place: le +13 de la …