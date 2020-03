Rome, Juan Jesus: «Difficile de recommencer avec le championnat, c’est une guerre» | Serie A

Juan Jesus a parlé à ses médias brésiliens de son isolement et de ses sentiments. Voici ses paroles à Rádio Colorada et Fox Sport: “Malheureusement, la situation ici est dramatique, aussi parce que la nouvelle est également arrivée que l’Italie a dépassé la Chine à mort et malheureusement nous ne savons pas quand tout cela prendra fin. C’est une guerre invisible, nous sommes en quarantaine. Nous sommes tous un peu inquiets, il est difficile de toujours être à l’intérieur de la maison. Lorsque vous faites cela, vous finissez par penser à tout ce qui se passe et surtout à ce qui ne s’est pas encore produit avec les cas au Brésil. Nous sommes inquiets pour nos familles, même si je parle tous les jours aux miennes et heureusement elles vont toutes bien “.

Juan Jesus, cependant, a l’intention de faire sa part comme il l’a déjà fait avec le reste de ses compagnons et le don à Spallanzani: «Dieu merci, j’ai une belle maison où vivre. Imaginez qui a besoin de plus? Il y a une dame qui travaille pour nous, son mari et sa fille ne peuvent pas travailler. Et nous allons les aider. Ma condition physique? En ce moment, tout se passe en arrière-plan. En plus du football: il est très difficile de continuer le championnat, la vie des gens est en jeu. Celui qui peut rester chez lui le plus longtemps possible doit y rester ».