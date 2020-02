Rome, Kluivert: «Nous pouvons aller au fond de la Ligue Europa» | Ligue Europa

Justin Kluivert, attaquant du Rome, a pris la parole dans les zones mixtes à la fin du match nul 1-1 avec gentleman: “Sommes-nous sortis de la crise? Je pense que oui. Gagner ou ne pas gagner aujourd’hui n’aurait rien changé, il suffisait de passer aujourd’hui”.

POUVEZ-VOUS OBTENIR AU FOND? – “Pour moi, oui, aujourd’hui, nous en avons assez fait, nous pouvons atteindre le bas de la Ligue Europa. Équipes anglaises? Oui, je pense que c’est bon pour nous de faire face à des équipes aussi fortes. “

SUR LA CONCURRENCE – “Oui, bien sûr, c’est bon pour tout le monde. S’il y a de la compétition, il y a aussi le désir de pousser et de marquer des buts. Il me motive, moi et les autres joueurs. C’est bon pour les Roms. ”