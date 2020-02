Rome, Kluivert: “Nous sommes sortis de la crise et nous pouvons aller en finale de la Ligue Europa” | Ligue Europa

Justin Kluivert, auteur de 1-1 contre gentleman qu’il donne à Rome en huitièmes de finale de Ligue Europa, s’est exprimé dans une zone mixte à la fin du match: “Nous savions que ce serait difficile, le terrain était très compliqué, mais nous avons réussi à faire 1-1 et nous nous sommes qualifiés. C’était très important, je suis content. Je travaille tous les jours pour m’améliorer, aujourd’hui c’était difficile pour tout le monde mais nous sommes au prochain tour. Je pense que nous sommes sortis de la crise, gagner ou ne pas gagner aujourd’hui n’aurait rien changé, c’était suffisant pour passer le cap. Je pense qu’on peut arriver au plus bas de la Ligue Europa Les équipes anglaises? Je pense que c’est bon pour nous de faire face à des équipes aussi fortes. La compétition dans le rôle m’aide, c’est bon pour tout le monde. S’il y a de la compétition, il y a aussi le désir de pousser et de marquer, ça me motive et d’autres: c’est bon pour les Roms “.