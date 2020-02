Rome, Kolarov répond aux supporters: le club lui inflige une amende | Serie A

Après la rénovation, seuls les bancs et les mauvaises humeurs. Et le seul match que Kolarov a joué contre Bologne était peut-être la pire nuit en tant que joueur rom: dominé sur le terrain par Orsolini et ses associés, sifflé par les fans, puis rempli d’insultes après lalui-même a réagi en faisant des gestes ironiques envers le Tribuna Tevere , rapporte Time. Cette réponse, non à la hauteur du professionnel qui a démontré qu’il l’était depuis son séjour à Rome, lui a coûté l’amende de l’entreprise. Les dirigeants ont décidé de le punir, donnant ainsi l’exemple aux autres. Car il réagit aux sifflets, mais certainement pas en jouant et, de plus, perd à domicile face à un modeste rival.