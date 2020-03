Rome, krach boursier de -18%. Les raisons | Serie A

L’urgence sanitaire n’est qu’un aspect du double aspect négatif que la coronavirus se propage, jour après jour, sur le territoire italien: le revers de la médaille est en fait celui de l’économie, pour lequel des effets désastreux sur l’économie du pays continuent d’être enregistrés. Ce matin, la bourse, à l’ouverture, a enregistré une perte de plus de 11%. Les titres des clubs de football italiens vont donc de pair: Les Roms perdent 18%, tandis que la Lazio et la Juventus respectivement 12% et 10%.