Rome, la baisse des salaires est officielle: les détails

la Rome formaliser le coupe de salaires par les joueurs, le personnel et la direction. L’équipe, ces derniers jours, a écrit une lettre adressée au PDG du club, Guido Fienga, qui a accepté la proposition concernant la réduction des mensualités.

La lettre des joueurs

“Nous vous écrivons pour exprimer notre soutien à la Société pour tout ce qu’elle fait au cours de cette période afin de surmonter les difficultés créées par l’urgence Covid-19.

Nous, les joueurs, sommes prêts à reprendre le jeu dès que possible en faisant de notre mieux pour atteindre nos objectifs, mais nous nous rendons également compte que tout cela ne sera pas suffisant pour faire face aux conséquences économiques de l’urgence en cours. Dans l’espoir de faire quelque chose qui aidera la Société à mieux relancer le projet de Rome que nous partageons tous, nous avons décidé de faire cette proposition financière.

Nous confirmons également tout notre soutien aux initiatives des Roms et des Roms pour aider ceux qui se trouvent en difficulté à cause du virus. Allez Rome! “.

Merci de Fienga et de l’administration

“Guido Fienga remercie les joueurs de l’AS Roma, l’entraîneur et son équipe suite à la renonciation à leur salaire pour le reste de la saison, afin de soutenir le Club.

Les joueurs, Paulo Fonseca et ses collaborateurs ont spontanément choisi de se passer de quatre mois de salaire dans la saison sportive en cours pour aider le club à surmonter la crise économique qui a frappé le monde du football après l’épidémie de COVID-19.

Les athlètes de Giallorossi, le technicien et son personnel ont également convenu de payer collectivement la différence économique pour que chaque employé touché par les filets de sécurité sociale mis à disposition par le gouvernement continue de recevoir son salaire net.

“Nous parlons toujours de l’unité d’objectif de notre entreprise et, par le choix spontané de réduire le salaire pour le reste de la saison, les joueurs, l’entraîneur et son équipe ont montré que nous sommes vraiment tous ensemble”, a déclaré Fienga. “Dzeko, tous les joueurs et Fonseca ont montré qu’ils comprennent vraiment ce que représente ce Club et nous les remercions également pour leur magnifique geste envers nos employés”.

Les détails

«La Serie A étant arrêtée depuis près de deux mois, les joueurs et l’entraîneur de Giallorossi ont donc contacté les dirigeants d’entreprise en proposant une dérogation à leur salaire pour la saison en cours pour les mois de mars, avril, mai et juin.

Si le championnat reprend et se termine, l’entreprise, les joueurs et l’entraîneur avec son staff ont également défini un plan d’incitation qui doit être payé en fonction de l’atteinte de certains objectifs sportifs.

Dans les semaines à venir, des accords individuels seront finalisés avec les joueurs, l’entraîneur et ses collaborateurs comme l’exige la réglementation en vigueur “.