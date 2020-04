Rome, la meilleure jeunesse est de retour à la mode. Les talents de Trigoria et l’affaire Riccardi

Le secteur de la jeunesse a toujours été le fleuron de la Rome. Et avec la récession à la porte plus la règle 4 + 4 dans la composition des listes à respecter (4 joueurs qui ont grandi dans leur propre crèche plus 4 qui ont grandi dans d’autres crèches italiennes), l’une des façons que les clubs semblent vouloir suivre est de revenir à la surveillance dans votre propre maison. In Trigoria – souligne Il Messaggero – la direction actuelle parie sur l’arrière gauche Calafiori (Cliquez ici pour lire le classement “Top 100 des jeunes en Italie” de TMW): de retour d’une rupture du ligament du genou en 2018, le garçon est maintenant prêt à faire ses débuts. Parabole similaire pour Bouah, qui joue plutôt sur l’aile droite. L’équipe avait très bien commencé la saison avec la première équipe, attirant l’attention de Fonseca. Malheureusement, en septembre, il a signalé la rupture du croisé antérieur gauche après avoir touché sa droite l’an dernier.

Riccardi et les autres – Ensuite, il y a Zalewski, extérieur offensant né en Italie de parents polonais. Sa croissance n’est pas passée inaperçue, à l’intérieur comme à l’extérieur de Trigoria. Mention également pour le mezzala Bové. Un chapitre séparé mérite à la place Riccardi. Parmi ceux mentionnés, il semblait le plus prêt. Di Francesco a fait ses débuts il y a un an en Coupe d’Italie contre Entella. Quelques mois après le coach Mancini, il l’a citée comme une éventuelle surprise au vu des convocations mondiales. Malgré un gros contrat (500 000 € jusqu’en 2023), Rome avait déjà conclu un éventuel échange avec Rugani en juillet dernier. En cette saison, il n’est jamais apparu dans la première équipe (un seul appel).