Rome ne devrait pas racheter Chris Smalling en cas de non-qualification à la Ligue des champions, selon Sportmediaset. Manchester United ne baisse pas leurs demandes et le défenseur anglais, également associé à la Juventus, reste dans la balance. Les Giallorossi, en cas d’adieu, partiraient à la recherche d’une nouvelle usine. En ce sens, Robson Bambu, propriétaire des Jeux olympiques et paranaense brésiliens, aime ça. En outre, les plans prévoient de donner plus d’espace à Ibanez et Cetin en raison d’une éventuelle vente également de Fazio.