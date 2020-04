Rome, les contacts pour le changement de propriétaire ralentis: le communiqué

L’urgence du coronavirus submerge le monde du football (et pas seulement): entre les championnats suspendus (ou presque), les difficultés de paiement des membres et les négociations bloquées.

C’est le cas du Rome, avec Pallotta qui était très proche de remettre ses actions à Dan Friedkin. Cependant, l’urgence sanitaire mondiale a considérablement ralenti les négociations. Pour communiquer c’est la même entreprise jaune et rouge sur son site officiel.

Rome, changement de propriétaire bloqué pour l’urgence du coronavirus

Voici le communiqué de presse officiel de Rome:

“Par ailleurs, le 27 avril 2020, l’actionnaire de référence ASR SPV LLC a émis une lettre de soutien financier au profit de la Société.

Il convient de noter que, comme déjà communiqué au marché le 20 novembre 2019 et le 30 décembre 2019, par AS Roma SPV LLC, une société qui détient le contrôle indirect de A.S. ROMA S.p.A. à travers sa filiale NEEP ROMA HOLDING S.p.A, des contacts sont en place entre cette société et un investisseur potentiel afin de lui permettre d’évaluer la possibilité d’un éventuel investissement dans NEEP ROMA HOLDING S.p.A. et dans ses filiales, dont A.S. Roma S.p.A .. (“la Transaction”).

Dans l’hypothèse où les contacts en cours, actuellement ralentis du fait de la propagation du virus Covid-19, se concrétiseraient, les besoins financiers et de fonds propres du Groupe seraient couverts, à l’issue de la Transaction, par l’apport de ressources de l’investisseur précité