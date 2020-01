Rome, les fiches de rendement de CM: piles faibles Kolarov. Perotti-Dzeko se réveille tard | Serie A

Roma-Juventus 1-2

Pau Lopez 5.5:

Ce sera le football moderne, ce sera une manière élégante de remettre l’action en jeu. Mais le court jet, qui avait déjà créé des problèmes dans le passé, d’où la rigueur de la Juve est un poil dans l’assiette le jour où vous invitez la royauté espagnole à dîner. Lui aussi était enchanté par la tête de Demiral. Le cauchemar CR7 le hante même s’il s’oppose à une diagonale en fin de première mi-temps.

Florenzi 5.5: Poignée de main et rancune derrière, mais devant sa majesté Cr7 et sa gentillesse il faut les laisser à la maison. Alessandro, en revanche, est trop réfléchi à la fois dans la phase de couverture et quand il s’agit de pousser la Juve à la maison. Il y a un engagement, mais des défauts tactiques stoïques résistent. La Juve comprend ses difficultés et avec Ramsey va pousser la plaie.

Gaucher 6: La mentalité, cette inconnue. Il donne à la Juventus un ballon pour une Dybala qui se levait déjà du sol. De ce coup franc, le désordre 0-2 est né. Une erreur banale et irritante. Le reste de la première mi-temps est également suffisant car la Juve décide de ne pas trop faire de mal. Dans la seconde moitié, la balle 1-2 dans la zone noire et blanche descend mais en défense, peu ou rien ne va mal.

Smalling 5.5: La défense Kraken perd un autre tentacule après le penalty avec le Bull. Cette fois, il a raté la tête à l’occasion du but de Demiral. L’effet dominant qui avait caractérisé son 2019 disparaît devant Ronaldo et Dybala au premier semestre. En phase offensive, il essaie de se géériser en seconde période quand un peu de Rome montre une plus grande physicalité. Lui aussi a deux visages.

Kolarov 5: Il y a très peu de renouveau, mais de fraîcheur sur le retard de l’objectif de Demiral. Un retard à la première date qui rompt immédiatement l’histoire avec un défi fondamental. Dès lors, il n’y a plus que des malentendus, des mots tacites et un jaune lourd. Même la pièce maîtresse de la maison (punition du bord) ne séduit pas l’adversaire. En seconde période, il se montre plus attentif même si sa tête tombe.

Veretout 5: Posture chez William Cutting, le boucher des gangs de New York. Mais les mauvaises intentions ne suffisent pas. La pénalité prévue est le code rouge tandis que le reste du jeu mérite un remboursement du billet cher. Nous prenons des applaudissements timides pour une reprise sauvage, mais la confrontation avec Rabiot est perdue. (65 ‘Cristante 6.5: il entre et Roma trouve le but. Une coïncidence, mais ce n’est pas une coïncidence si Fonseca l’utilise immédiatement. Il fera beaucoup d’ici à la fin de la saison étant donné l’impact)

Diawara 6: Restez calme et restez le manager de balle le plus poli. Dans la phase défensive, cependant, Ramsey souffre bien qu’il soit parmi les rares à vouloir réparer les erreurs. Une belle découverte, mais si le chef du service doit être un garçon qui a vu le terrain avec des jumelles à Naples, il y a un peu de quoi s’inquiéter. En seconde période, il se poursuit sans perdre courage. Il sera difficile de lui retirer sa place.

Zaniolo 6: Le match contre Bertoli commence, le visage dur. Mais au premier quart d’heure, l’air qui joue autour de lui ressemble plus à une chanson pour enfants. Il met les écouteurs, s’isole et suit son propre chemin. En une demi-heure, il met la moitié de la Juve à genoux avec un paquet qui ramène la chaleur à l’Olimpico. Le vol se termine par des larmes amères d’une blessure qui, nous l’espérons, est moins grave qu’il n’y paraissait. (36 ’Moins de 6 ans: il commence avec un turc doux et continue avec une superficialité sombre. Dans les vestiaires, Fonseca doit l’avoir secoué correctement car il revient sur le terrain avec un look résolument différent, peut-être aussi en remédiant à une pénalité)

Pilgrims 5.5: Les étoiles, cette fois, sont ailleurs. Lorenzo essaie de les amener même dans le ciel romain avec quelques passages filtrants mais les moments à retenir sont vraiment rares. A 18 ‘avec une immense porte à percer, frappe la goupille à fond, puis il s’endort sur une contre-attaque. Dans la seconde moitié, les jumelles reprennent avec un look différent et avec Cristante il retrouve un sentiment jamais perdu, mais reste trop maladroit.

Perotti 6.5: Nous le disons sans offense: c’est un peu un effet de le voir parmi les propriétaires d’une Roma-Juve si importante. Fonseca n’a aucun blâme particulier compte tenu des défections, mais jusqu’à il y a quelques mois, le Monito semblait un excès ou rien de plus. A 5 ‘, il perd un ballon amateur qui déclenche la contre-attaque de Dybala, à 21’ il ignore Kolarov et tente un tir improbable. Dans la seconde moitié est un autre Perotti: de l’endroit, il a l’instinct du tueur et quelques minutes plus tard, il met une balle à embrasser pour la tête de Dzeko. (82 ’Kalinic ng)

Dzeko 6: Edin ressemble à Laocoon avec des serpents, il essaie de se libérer mais de Ligt, Demiral et Bonucci l’emmènent en première mi-temps au plus profond de l’anonymat le plus gris. Against Juventus a commencé la belle aventure avec Roma, mais à partir de ce jour, les Bianconeri sont devenus tabous. En seconde période, il se libère, attrape un pôle sensationnel et entame l’action qui mène à la rigueur. C’est certainement un homme d’équipe, vous pouvez aussi revenir à un but même si aujourd’hui avec Bonucci ce n’était certainement pas facile.

Fonseca 5.5: Le renfort de janvier, à ce jour, est Bruno Peres qui est assis à ses côtés froid et mélancolique tandis que le dernier changement est Kalinic. Mais cela ne suffit pas comme un alibi pour la première fois plein d’erreurs individuelles qui ont dû le rendre furieux. Au final, il opte pour une défense à quatre, et au moins en première mi-temps les choix ne sont pas payants. Puis il secoue Roma dans les vestiaires et l’effet est visible. Peut-il toujours servir une heure? La quatrième place, pour l’instant, a disparu.