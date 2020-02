Rome, les rachats de Mancini, Veretout et Carles Perez sont officiels

la Rome rachète officiellement ses trois bijoux: Gianluca Mancini, qui salue leAtalanta, Jordanie Veretout, qui dit au revoir à Fiorentinaet Carles Perez de Barcelone. La société Giallorossi l’a annoncé par le biais d’un communiqué de presse officiel sur son site Internet.

Le communiqué de presse

“Les conditions contractuelles pour la transformation de l’achat temporaire en définitive des joueurs Veretout et Mancini sont réunies. Nous communiquons également l’achat pur et simple de Carles Perez Sayol au FC Barcelone, pour une partie fixe de 11 millions d’euros et une partie variable, jusqu’à un maximum de 4,5 millions d’euros, liée aux bonus liés à la réalisation de certains résultats sportifs “.