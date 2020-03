Rome, les yeux sur le bébé Gravenberch pour le milieu de terrain

Ryan Gravenberch, 18 ans à faire et le plus jeune record de buteur de l’histoire de laAjax. Une présentation pas mal pour le milieu de terrain néerlandais, sur laquelle pendant quelques mois les intérêts de Juventus et Rome.

Rome sur Gravenberch: Petrachi espère pour Raiola

Comme l’explique La Gazzetta dello Sport, les Giallorossi seraient même prêts à faire une offre. Il y a beaucoup de compétition, même en dehors de l’Italie, et Petrachi espère pouvoir compter sur l’aide de Mino Raiola: Gravenberch est en fait assisté par le célèbre footballeur, avec qui le Capitole a travaillé plusieurs fois par le passé. L’Ajax demande 10 millions: un chiffre loin d’être anodin pour une classe de 2002.