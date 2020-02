Rome, l’obligation de Carles Perez de racheter de Barcelone commence

Carles Perez est arrivé à Rome de Barcelone en prêt avec obligation de remboursement fixé à 11 millions lorsque certaines conditions se produisent. Comme l’a rapporté la Gazzetta dello Sport, conquérant le premier point du maillot Giallorossi, la classe 98 à l’extérieur est devenue à tous égards un nouveau joueur Giallorossi: c’était, selon La Rosea, la condition très facile placée dans le contrat de rachat.

La Roma rachète Carles Perez

Rome donc, en plus de remporter une victoire très importante contre Lecce, après trois défaites consécutives contre Sassuolo, Bologne et Atalanta, “gagne” également la carte de Carles Perez de Barcelone. Le talent espagnol semble s’être rapidement intégré dans l’équipe et contre le gentleman, le premier de la Ligue Europa, a trouvé son premier but dans le jaune et le rouge. Excellente performance également confirmée contre Lecce, dans laquelle il a pris le relais au second Cengiz sous signant l’aide pour le but d’Aleksandar Kolarov.