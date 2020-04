Rome, longue défense: les transferts possibles

La Gazzetta dello Sport a récemment fait le calcul à domicile Rome, en particulier, la rosea s’est concentrée sur le nombre excessif de défenseurs centraux dans l’équipe. Ben 6. Voyons, une par une, quelles stratégies le club Giallorossi a en tête, à partir de son point fixe: Gianluca Mancini.

La situation et les stratégies du marché

Pour le moment, le seul sûr de rester dans le jaune et le rouge est Mancini, un point ferme pour le présent et l’avenir. Rome souhaite se concentrer fortement sur les jeunes Ibanez et Cetin, alors que pour compléter le quatuor de défenseurs centraux, dans les idées de l’entreprise il y aurait Chris Smalling, qui se porte très bien cette saison, mais qui reste la propriété du Manchester United.

Ceux qui ont probablement terminé le voyage en jaune et rouge sont Fazio et Juan Jesus. Pour le moment, ces deux ne font pas partie des plans de l’entreprise et perçoivent un engagement très élevé. Ces publications probables, cependant, ne bloquent pas le marché des revenus des Roms. Les yeux sont en effet focalisés sur Vertonghen qui expire e Lovren, réservez à Liverpool, comme remplacements de luxe possibles.