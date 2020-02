Rome marque Allegri au cas où Fonseca ne parviendrait pas à couper la séquence

La Rome de Carles Pérez et Pau López traverse le moment le plus délicat de la saison. La boîte ‘giallorossi’ enchaîne 4 matchs sans connaître la victoire, 3 défaites et 1 nul, la pire manche depuis Paulo Fonseca a pris le commandement du banc romanista. Malgré de mauvais résultats récents, l’entraîneur portugais a la confiance du conseil d’administration, mais si la succession de matchs sans victoire se prolongeait, Rome pourrait chercher des alternatives.

La dernière victoire de Rome a eu lieu le 19 janvier dans le domaine de Gênes (1-3). Depuis lors, 3 matchs de Serie A sans victoire et l’élimination en Coppa Italia contre la Juve entre les deux. Un mois pour oublier qu’il a réveillé quelques rumeurs. Selon le Corriere dello Sport, après la défaite de vendredi dernier contre Bologne (2-3) au cours de laquelle Carles Pérez n’a pas pu éviter la défaite de son équipe entrant en seconde période, le conseil d’administration avait déjà aurait jeté un œil sur Massimiliano Allegri Au cas où l’entraîneur portugais ne parviendrait pas à mettre fin à la mauvaise dynamique que l’équipe traverse.

L’ensemble réalisé par Fonseca est situé cinquième du tableau des 3 points d’Atalanta, qui marque la zone Champions, le grand objectif romaniste. Ce samedi (20h45), les deux équipes s’affronteront dans un duel crucial pour la quatrième place qui attribue la passe à la compétition continentale maximale. Loin de leur ennemi juré, la Lazio de Inzaghi – troisième à 14 points de Rome -, ceux de Fonseca concentreront tous leurs efforts sur cette quatrième position.

Fonseca est arrivé l’été dernier du Shakhtar Donetsk pour diriger une Rome qui venait d’une saison convulsive, marquée par la instabilité sur le banc. Di Francesco, puis Ranieri ont quitté l’équipe romane la saison dernière. Jusqu’à 11 entraîneurs différents ont parcouru les costumes de Rome au cours des 10 dernières années, trop de changements qui n’aident pas à consolider un projet à moyen-long terme.