“Rome me manque mais je n’y retournerais pas demain. Grand-mère? De Rossi m’a menacé”

Alessandro Florenzi, ancien arrière complet du Rome actuellement prêté à Valencia, a participé à un Instagram direct avec le joueur de tennis Fabio Fognini. Parmi les sujets traités, la relation avec Rome et l’expérience actuelle en Espagne.

Voici ses mots, rapportés par Calciomercato.com.

Valence, entre entraînement et récupération

«On nous a dit que lundi, nous pouvons probablement commencer à nous entraîner seuls. Je n’ai pas vu le camp depuis 40 jours. Heureusement, chez moi, j’ai le vélo d’appartement et d’autres outils que l’entreprise nous a donnés pour rester en forme. J’ai essayé de faire un régime presque végétarien, en enlevant beaucoup de viande. Je peux maintenant aller au Tour de France (rires). Soit ils sont trop positifs / imprudents ici, soit en Italie, c’est le contraire. Si à Rome je peux aller à la Villa Borghese, pourquoi ne puis-je pas m’entraîner sur le terrain de sport?».

Rome, “vibre à l’intérieur”

«Rome est un mot qui vibre à l’intérieur. En dehors de la ville, dont tout le monde sait ce qu’elle vaut, parfois je ne voudrais pas être de Rome pour la visiter en tant que touriste. Quand il est toujours là, vous n’appréciez pas les choses. C’est quelque chose qui reste à l’intérieur. Rome me manque à bien des égards. J’ai laissé beaucoup de choses, amis, famille. Professionnellement, c’était un choix, chacun fait son propre chemin. Je vais bien ici, Rome me manque, mais si vous me demandez si demain je rentre à Rome je dis non, car je veux vivre pleinement cette expérience. Je suis actuellement ouvert à cela. Pour l’instant je suis prêté ici jusqu’au 30 juin, alors il faut voir si la FIFA va prolonger les contrats “.

La grand-mère dans les gradins, De Rossi sur le terrain

«Salutations à ma grand-mère? C’était la première fois qu’il venait au stade. Je lui avais dit que si j’avais marqué, je lui aurais dit au revoir, mais je ne pensais pas que j’aurais réussi. Après le jaune Daniele (De Rossi, ndlr), il m’a dit “Nous sommes à 12 ‘et vous êtes déjà averti, si vous êtes expulsé, je vais vous battre”.