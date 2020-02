Rome, Mihajlovic et Sabatini appellent Kolarov à Bologne | marché

Aleksandar Kolarov réfléchit à quitter Rome en fin de saison, malgré la récente renouvellement du contrat jusqu’en juin 2021 de 2 millions d’euros par an plus bonus. Selon la Gazzetta dello Sport, l’arrière gauche serbe de 34 ans est dans le collimateur de Bologne entraîné par sa compatriote Sinisa Mihajlovic. Et où l’homme du marché est Walter Sabatini, qui l’a amené dans le Latium en Italie Il y a 13 ans.

Hors de Bologne il y a le Néerlandais Dijks, condamné à une amende pour une interview non autorisée et suivi par le passé par des Roms ainsi que de Milan.