Comme le rapporte Il Tempo, les DS des Roms devront faire des “miracles” sur le marché des transferts mais sans budget. Le manager recherche un milieu de terrain et un attaquant, mais les solutions devront se faire uniquement avec des formules low cost et sans obligation d’achat. Pour la médiane, l’hypothèse de retour de est exclue nzonzi après la rupture avec Galatasary: ​​en attendant le joueur aime Rennes, Lyon, Aston Villa et West Ham.

24.01 17:09 – Rome, miracles avec un budget réduit: Petrachi à la recherche de bonnes affaires

24.01 17:06 – tmw Après Bonifazi, voici Iago Falque: SPAL se rapproche

24.01 16:54 – Travail de la semaine – Lazaro, lève-toi avec les pies. Le comte n’a jamais été convaincu

24.01 16:52 – liveInter-Eriksen: accord en une étape. Intermédiaires sur place

24.01 16:51 – tmwInter-Eriksen, à toute vitesse: les intermédiaires de l’accord en place

24.01 16:48 – Parme officielle, remboursement anticipé de six mois pour Brugman

24.01 16:43 – tmwNaples, il y a un accord avec Politano. Giuntoli travaille maintenant avec Inter

24.01 16:39 – Milan, Suso et Piatek sur le marché mais il n’y a pas d’offres concrètes

24.01 16:36 – Hellas Verona officiel, Bessa renouvelle jusqu’en 2022 et se rend à Goias

24.01 16:28 – liveSPAL, Semplici: “Bonifazi dès le premier? On attend les derniers documents”

24.01 16:24 – Hysaj, l’agent: “Soit renouveler ou quitter Naples en été”

24.01 16:21 – De 19 à 23: Lazaro à Newcastle change son numéro de maillot

24.01 16:09 – Lazaro salue l’Inter: “Je vous souhaite tout le meilleur dans la course Scudetto”

24.01 16:06 – Naples, Mertens et rumeurs sur la fausse blessure: “Je veux revenir”

24.01 16:00 – Inter officiel, Lazaro se rend à Newcastle en prêt avec droit de rachat

24.01 16:00 – Parme, comme Lykogiannis de Cagliari. Il y a aussi Brescia et SPAL

24.01 15:51 – officier Juve, Matheus Pereira revient de Dijon. Maintenant Barcelone

24.01 15:45 – Tmw Juve-Barça Exchange: Alejandro Marques chez J Medical pour des visites

24.01 15:39 – Milan, si Rodriguez part, Robinson de Winson peut arriver

24.01 15:30 – Samp, Ranieri: “Tonelli? Comme s’il n’était jamais parti. Il peut jouer”

24.01 15:21 – VIDEO – De la pizza au steak, nouveau choeur à la sauce violette pour Cutrone

24.01 15:15 – Rome, resserre pour Villar: Elche ok, les réserves de Valence doivent être dissoutes

24.01 15:11 – tmwJuve, échange de documents pour les membres Wesley 2000

24.01 15:06 – Fiorentina-Gênes, Iachini: “Si nous manquons l’approche, je suis vraiment énervé”

24.01 15:00 – Naples, d’Espagne: Liverpool pense à Fabian Ruiz: c’est l’alternative à Isco

24.01 14:54 – Diplomaties au travail: pour Eriksen à l’Inter ce n’est qu’une question de temps

24.01 14:51 – Gasperini confirme: “Arana et Masiello destinés à quitter Atalanta”

24.01 14:45 – tmwGenoa, pour le contrat Masiello jusqu’en 2023

24.01 14:39 – Gênes, Nicola: “Masiello? De nouvelles alternatives sont nécessaires en défense”

24.01 14:36 ​​- exclusif Lanna: “Samp, ne vous laissez pas distraire. Rome, maintenant nous avons besoin de plus de méchanceté”

1er étage

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …