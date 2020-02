Rome n’a pas de marge

Même avec la gueule de bois du derby romain présent, Rome revient sur le ring dans une rencontre presque aussi importante qu’avant la Lazio, compte tenu des besoins. Ceux de Fonseca ont eu des opportunités à ménager contre l’ensemble d’Inzaghi pour remporter la victoire mais ils se sont contentés d’un match nul qu’ils veulent faire du bien contre un Sassuolo toujours imprévisible.

02/01/2020 à 08:00

CET

SPORT.es

Les ia giallorossi ’n’ont pas de marge d’erreur excessive car ils conservent la place de Ligue des Champions mais l’Atalanta se serre derrière et de quelle manière. Touchez gagner et avec Dzeko, il semble que tout est plus simple. Le Bosniaque a été l’un des meilleurs moments contre la Lazio et sera de nouveau le fer de lance.

Malgré cela, le match précédent a été marqué par la progression d’un joueur aussi important que Florenzi. L’entraîneur n’a pas été en mesure de lui donner les minutes que sa silhouette mérite et maintenant Santon est le détenteur incontesté. La Roma, avec des signatures de talents aussi jeunes qu’Ibáñez ou Villar, a déjà préparé l’avenir. Cependant, l’avenir le plus immédiat est Sassuolo et, pour gagner, Fonseca ne pourra pas compter pour une blessure avec Zaniolo.

Onces possibles:

Sassuolo: Consigli; Toljan, Romagne, Marlon, Kyriako.; Locatelli, Obiang; Berardi, Traoré, Boga; Caputo

Rome: Pau López; Santon, Smalling, Mancini, Spinazzola; Crystal, Veretout; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Dzeko