Rome, négociation envoyée pour Borna Sosa | marché

Petrachi se déchaîne. Après Ibanez et Politano, il vise à fermer immédiatement pour un dos complet qui peut garantir à Kolarov plus d’espace respiratoire et à Florenzi une alternative après les adieux de Spinazzola. En pole il y a Borna Sosa, a quitté le croate de Stuttgart. L’ancien Dinamo Zagreb de 21 ans peut aller chercher 5 millions.